Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Pinuccio si occupa del caso degli oltre 600 addetti Rai in trasferta al Festival di Sanremo.



Ma, solo per citarne alcuni, era proprio necessaria la presenza del direttore di Rai Parlamento, di Isoradio, del responsabile del settore immobiliare Rai o del direttore dei Diritti Sportivi? E ancora, quanto è costata questa trasferta? E chi ha pagato per il soggiorno delle famiglie al seguito di molti dirigenti?



Sul caso ha aperto un’inchiesta la Corte dei Conti e anche Striscia attende risposte dall’ad Rai Fabrizio Salini.



Questo è soltanto l'ultimo capitolo dell'inchiesta di Pinuccio sulla Rai. Durante l’ultimo servizio, il nostro inviato ha fatto luce sulle vicende riguardanti le votazioni dei concorrenti in gara al Festival di Sanremo, la proclamazione del cantante premiato tra le Nuove Proposte e l’uscita anticipata del vincitore annunciata da Sky Tg24 durante l’ultima puntata dello show.