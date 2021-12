Servizio pubblico: tutta colpa del farmacista Fofò. È stato lui a sterminare la famiglia Peluso. Questa sera Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) vi svela il finale del film La stagione della caccia, tagliato brutalmente ieri su Raiuno a undici minuti dalla fine per far posto a Porta a porta. Lasciando gli spettatori senza colpevole.



Autore della strage della famiglia Peluso è appunto il farmacista Fofò, innamorato fin da bambino di 'Ntontò, che non poteva sposare per l’opposizione dei parenti. Fofò confessa, viene condannato e fucilato. Da vero servizio pubblico, Striscia la notizia questa sera farà scoprire a tutti, anche a chi non vuole o non può collegarsi in streaming, come va a finire il film tratto dal romanzo storico di Andrea Camilleri.