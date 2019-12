In particolare, per quanto riguarda Sanremo, in seguito al primo servizio di Pinuccio, è stata la stessa MN Italia a darci notizia dei contatti avviati con la Rai per il Festival.



«Per quanto riguarda Sanremo, è vero che siamo stati chiamati per supportare la comunicazione, ma è falso che la richiesta sia partita dalla Direzione Comunicazione RAI. Ci ha chiamato lo staff del direttore Artistico per la nostra competenza e per aver già seguito assieme il Festival condotto da Paolo Bonolis», si legge sul comunicato dell’agenzia di comunicazione. Contatti in un primo momento persino smentiti da Viale Mazzini.



A noi di Striscia, però risulta che le cose stiano diversamente e che Amadeus in realtà in un primo momento avesse chiesto – come nelle sue possibilità di direttore artistico – un altro ufficio stampa.