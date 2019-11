Rai, presunto conflitto di interessi: Fabrizio Salini non parla

Questa sera, a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), Pinuccio torna a occuparsi del presunto conflitto di interessi tra Marcello Giannotti, direttore della comunicazione Rai, e MN Italia, società presso cui Giannotti lavorava e che ha preso incarichi diretti dalla Tv pubblica.



Ieri, le polemiche nate dopo il servizio di Striscia sono arrivate in Commissione Vigilanza Rai, dove l’amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini ha risposto all’onorevole Paolo Tiramani difendendo la buona fede di Giannotti.



Rimangono però senza risposta sia la questione degli incarichi di ufficio stampa affidati a MN senza gare sia il quesito posto a Salini anche dal senatore Maurizio Gasparri, che ha chiesto perché la gestione dell’ufficio stampa di Sanremo non venga affidata a nessuno dei 1700 giornalisti che lavorano in Rai.



Pinuccio - che ha affrontato questo tema in altri servizi, l'ultimo il 25 novembre scorso - ha tentato di ottenere chiarimenti dall’ad Rai, ma la risposta del suo ufficio stampa per ora non ha lasciato spazio: «Non parla».