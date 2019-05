Record stagionale per il ritorno della coppia Hunziker-Greggio

Con oltre 8 milioni di telespettatori, Striscia la notizia è ancora una volta il programma più visto della giornata.

Boom di ascolti per il ritorno della coppia Hunziker-Greggio dietro al bancone di Striscia la notizia. Ieri, lunedì 4 dicembre, il Tg satirico di Antonio Ricci ha infatti segnato il record stagionale, risultando ancora una volta il programma più visto dell’intera giornata con 6.335.000 telespettatori e il 22.63% di share. Sul pubblico attivo, il più pregiato e di riferimento per gli investitori pubblicitari, Striscia ha ottenuto il 25.57% di share. Alle 21.32 lo storico varietà campione d’ascolti ha segnato il picco record di oltre 8 milioni di telespettatori (8.192.237 telespettatori), pari al 29.04% di share e al 32.24% di share sul target 15-64 anni.



«Un altro grande risultato che si aggiunge a quelli di questa 30ª stagione, in una puntata in cui sono piovuti ben due Tapiri, straordinari servizi sull’aggressione a un nostro inviato e tante altre cose interessanti», Ezio Greggio ha commentato così la vittoria di ieri. «Dedico questo risultato a mio padre Nereo, 95 anni, che anche se non è in forma mi segue tutte le sere: ciao Nereus!».



«Non c’è niente di più bello che tornare a casa ed essere festeggiati in questa maniera da tutto il team e dai telespettatori», ha detto Michelle Hunziker. «È stata una bellissima festa ed è solo l’inizio!».