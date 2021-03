"Comportamente di questo tipo danneggiano tutto il settore della ristorazione e mettono a repentaglio la salute di tutti i cittadini". A dirlo è Giordano Ferrarese, presidente provinciale e consigliere nazionale di Fipe - Federazione italiana dei pubblici esercizi, a seguito del servizio di Striscia la notizia in cui Max Laudadio mostra come alcuni ristoranti del varesotto continuino ad accogliere clienti e servire ai tavoli, in barba alle regole previste per le zone rosse e arancioni.



Il nostro inviato è venuto a conoscenza di una chat su Telegram in cui si trovano i gestori che decidono di tenere aperti clandestinamente i loro locali e grazie all'aiuto di alcuni collaboratori che si sono finti clienti ha potuto documentare come venissero aggirate le norme.

"La Federazione pubblici esercizi sostiene il massimo rispetto delle regole, anche se queste stanno mettendo in ginocchio la categoria - prosegue Ferrarese - Chi si ribella aggirando i provvedimenti di chiusura o chi all'interno del locale non applica le norme anti-Covid, reca un danno all'intera categoria offrendo a chi in questi mesi sta 'giocando' con il nostro futuro una motivazione ulteriore per limitare le nostre attività. Insomma, stiamo pagando tutti il cattivo comportamento di pochi, perché quelli che accolgono i clienti in zona rossa o arancione sono comunque la stragrande minoranza".



Nel servizio di Max Laudadio era evidente anche che i ristoratori coinvolti non si curassero particolarmente nemmeno del rispetto delle più basilari norme anti-Covid per i dipendenti. Nelle immagini, infatti, molte persone, tra camerieri e addetti alle cucine, non indossavano la mascherina correttamente e addirittura in certi casi non la portavano affatto.