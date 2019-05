Sanremo 2019, ancora coincidenze e parla il presidente dell'Afi

Questa sera, giovedì 31 gennaio, a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), Pinuccio torna a occuparsi delle misteriose “fonti Rai” che hanno risposto a Striscia – tramite comunicato stampa – sul presunto conflitto di interessi Baglioni-Salzano-Sanremo.



L’inviato intervista il presidente dell’AFI (Associazione Fonografici Italiani), Sergio Cerruti, a cui domanda: «Come hai trovato questa risposta della Rai?». Cerruti risponde: «Non ho trovato la risposta, l’ho riletto più volte. Sto cercando di capire i motivi per cui non sono stati chiariti tutti gli aspetti». E ancora: «Questa mancanza di trasparenza, al momento, non aiuta, soprattutto i giovani che devono credere che la musica è un settore serio, un settore che ha delle regole, che valgono per tutti». Insieme al presidente AFI, Pinuccio lancia l’appello alla Rai: «Fateci capire se ci sono questi conflitti di interessi tra Salzano-F&P, Baglioni, direttore artistico, e Rai. Parlateci, fateci vedere il contratto, cosa c’è scritto, chi l’ha firmato».



Pinuccio svela anche di aver trovato una nuova “coincidenza” a Sanremo Giovani: «Nella giuria c’era Fiorella Mannoia. Uno dei due cantanti che hanno vinto è Einar. Secondo voci di corridoio, ben 6 mesi prima di Sanremo Giovani, Einar sarebbe entrato nella scuderia di Gabriele Parisi, per quel che riguarda il management. Parisi è anche il manager della Mannoia». L’inviato quindi chiude il servizio: «Noi anche su questa storia vorremmo delle risposte».