A Striscia la Notizia - la voce dell'invadenza (Canale 5, ore 20.40) il Tapiro d'oro gigante invade la Germania. Valerio Staffelli infatti è andato a Wolfsburg, davanti alla sede della Volkswagen, industria automobilistica al centro del recente scandalo sulle auto truccate per falsare i test anti-inquinamento negli Stati Uniti, per consegnare alla Cancelliera tedesca Angela Merkel (interpretata da Dario Ballantini) un immenso Tapiro d'oro costruito ad hoc e dotato di marmitta ecologica. La Merkel, chiamata in causa dal quotidiano tedesco Die Welt che l'ha accusata di essere a conoscenza della truffa, ha detto: «Il problema della Volkswagen è un problema serio, ma io non ne sapevo niente... Pensi che anche io ho una Volkswagen». Riguardo alle dimissioni dell'ad Volkswagen Martin Winterkorn, ha dichiarato: «Ho fatto solo il mio dovere. Io sono Cancelliera... e ho cancellato Winterkorn dalla faccia della terra».

Vedi servizio