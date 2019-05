Sergio Vessicchio a Rajae: "Vuoi venire a letto con me?"

Rajae Bezzaz torna ad Agropoli (Salerno) da Sergio Vessicchio (il giornalista che durante la telecronaca della partita di calcio Agropoli- Sant’Agnello aveva offeso l’assistente arbitrale Annalisa Moccia) per chiedere spiegazioni su un suo articolo in cui, parlando di quattro ragazze, scriveva: "Si ripete la storia dei calciatori e le porno fans di Agropoli che vede le vogliose ragazze sfogare i loro pruriti con i calciatori della prima squadra. Sono ragazze che vanno con tutti, prostitute di basso profilo non donne di classe".



L’inviata, accompagnata da una delle quattro tifose di cui parla Vessicchio, incontra il telecronista. Lui cerca di cambiare argomento e di parlare dell’ospedale di Agropoli. E poi la provoca: "Vuoi venire a letto con me? Perché non vieni a letto con me?".