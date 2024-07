Siccità ed emergenza idrica in Sicilia, ne parla anche il New York Times. Il servizio di Striscia

Il NYT e il Guardian parlano della siccità in Sicilia, tema di cui si è occupata Striscia la notizia facendo luce sulla situazione dei dissalatori, infrastrutture che rappresenterebbero una delle soluzioni all’emergenza idrica.

“Dopo aver perso i raccolti a causa della siccità, la Sicilia teme di perdere anche il turismo”. È quanto ha scritto il New York Times sull’emergenza che sta mettendo a dura prova il Sud Italia e in particolare l’Isola. Non solo la testata statunitense, ma anche quelle inglesi parlano della scarsità di acqua che colpisce il nostro Paese. In un reportage il Guardian ha parlato delle aride campagne siciliane, con gli animali assetati che bevono da pozzanghere di fango. Il racconto dei media internazionali avrebbe fatto arrabbiare Daniela Santanchè. La ministra del Turismo si sarebbe infatti sfogata sulla piattaforma social X, affermando che ciò che scrivono le testate come il New York Times danneggerebbe il turismo internazionale in Sicilia.

Quello della siccità è un tema di cui si è più volte occupata Striscia la notizia. Di recente è stata Stefania Petyx – nel servizio del 21 maggio 2024 – a parlare della crisi idrica e della mancanza di pioggia sull’Isola. Nonostante le scarse precipitazioni, uno dei problemi della Sicilia è la pessima gestione delle acque. E quando le ordinanze antispreco sembrano non bastare, la Regione propone una soluzione: i dissalatori. Sull’isola ce ne sono tre, uno dei quali è il più grande d’Europa. Ma la questione sembra fare acqua da tutte le parti…