Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) continua l’inchiesta di Chiara Squaglia su Sistema Ambiente, l’azienda responsabile dello smaltimento dei rifiuti di Lucca che fino a pochi giorni fa scaricava e compattava rifiuti in un capannone in costruzione, privo di misure di sicurezza per i lavoratori e con rischi concreti di inquinamento ambientale.



I vertici di Sistema Ambiente, dopo i servizi del tg satirico, hanno prima tentato di negare l’evidenza, sostenendo che tutto era in regola e che non vi era alcun pericolo per i lavoratori. Poi, contraddicendo loro stessi, hanno in fretta e furia svuotato il capannone, sospeso le lavorazioni, messo ai cancelli catene e cartelli di proprietà privata. Hanno spianato il terreno con una ruspa, poi fatta velocemente sparire, e sono addirittura comparsi degli estintori nuovi di zecca, nonostante la dirigente di Sistema Ambiente Caterina Susini sostenesse che «non sono richiesti presidi» e che di fatto bastavano gli estintori a bordo dei mezzi.