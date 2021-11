Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Max Laudadio affronta la controversa vicenda delle concessioni per l’utilizzo delle spiagge in Italia, che da anni si rinnovano perpetuamente – e spesso a costi irrisori – senza che ci sia una vera concorrenza.



«È un problema che va risolto – sostiene ai microfoni di Striscia l’avvocato Gustavo Ghidini, presidente del Movimento Consumatori, professore emerito all’Università degli studi di Milano e professore di Diritto Industriale alla Luiss di Roma – perché le casse del demanio sono le tasse dei contribuenti». La soluzione potrebbe arrivare nel 2024, quando, in osservanza a una direttiva europea, verranno introdotte delle gare d’appalto.



«Ma – continua Ghidini – come saranno queste gare? Serve un regolamento: se fosse un’apertura senza limiti alla concorrenza i grandi gruppi potrebbero prendere decine di concessioni spazzando via l’economia basata sulle migliaia di piccole imprese familiari. È fondamentale mettere un limite a quante concessioni possa avere un unico soggetto: il Governo deve mettere questo paletto prima del 2024».



Ora la palla passa alle autorità competenti, ma Striscia la notizia e Max Laudadio continueranno a tenere monitorata la situazione.