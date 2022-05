Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), Valerio Staffelli torna sulla vicenda di Simone Rizzuto, in arte Mr Rizzus, trapper protagonista di strofe colme di violenza sulle donne e in particolare contro Rebecca Staffelli – figlia dell’inviato del tg satirico – a cui il cantante dedica il verso «20900 delinquenti… scopiamo la figlia di Staffelli».



Dopo il primo servizio (del 25 aprile 2022) di denuncia di Striscia, il cantante brianzolo si è ulteriormente scagliato contro Rebecca e Valerio Staffelli, postando sui social schifosi insulti e gravi minacce. Non solo: al coro di oscenità si è unito anche il fratello di Mr Rizzus, ma d’altra parte il trapper sostiene che «In Italia c’è libertà di espressione: nelle mie canzoni posso dire quello che voglio perché è arte». Meno “artistici” il fucile Kalashnikov e la pistola Beretta che Rizzuto maneggia e carica con proiettili veri in alcune storie diffuse sui social, specificando: «Non è che abbiamo le armi finte qui eh… tutto vero!».



Nel frattempo, anche se sul caso sono state presentate ben tre interrogazioni parlamentari – di cui una della ministra della Giustizia Marta Cartabia –, la canzone e i video incriminati sono purtroppo ancora presenti sul web.



Vista l’estrema violenza del linguaggio, non adatto all’orario di messa in onda, il servizio stasera a Striscia la notizia sarà censurato. La versione non censurata, la clip contenente insulti e minacce anche nei confronti dei conduttori Gerry Scotti e Michelle Hunziker e il video integrale del fratello di Mr Rizzus saranno però disponibili sul sito del tg satirico.