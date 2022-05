Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), Valerio Staffelli torna sulla vicenda di Simone Rizzuto, in arte Mr Rizzus, trapper autore di strofe colme di violenza sulle donne e in particolare contro Rebecca Staffelli – figlia dell’inviato del tg satirico – a cui il cantante ha dedicato il verso «20900 delinquenti… scopiamo la figlia di Staffelli».



Dopo i primi servizi di Striscia, il cantante brianzolo ha continuato a scagliarsi contro Rebecca e Valerio Staffelli, postando sui social osceni insulti e gravi minacce e imbracciando vere armi da fuoco: «Valerio infame, ti infilerò quel fucile in bocca», scrive Mr Rizzus su Instagram.



Sul piano legale, la vicenda parte da lontano: già nel 2019 Rebecca denunciò Rizzuto e, a distanza di tre anni, i video incriminati sono ancora online. Solo ora, dopo l’intervento di Striscia, il procuratore di Monza dottor Claudio Gittardi ha fatto sapere che il trapper sarebbe indagato per “diffamazione”. Quello che non dice, però, è che gli altri due gravi capi d’accusa – “minacce” e “istigazione a delinquere” – siano scomparsi nel nulla e rimasti privi di seguito. Non solo: per venire a capo della vicenda, il team legale di Rebecca ha chiesto accesso al fascicolo del provvedimento che, rivela Valerio Staffelli, «non è disponibile per gli avvocati di mia figlia, essendo all’attenzione dello stesso Gittardi». In attesa di sviluppi, alle tre interrogazioni parlamentari presentate sul caso – di cui una della ministra della Giustizia Marta Cartabia – si aggiunge l’ondata di solidarietà social per Rebecca, Valerio e tutta Striscia.