Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Chiara Squaglia mostra le falle nell’apparato di sicurezza di Palazzo Pitti di Firenze, secondo gli analisti del Viminale potenziale bersaglio del terrorismo di matrice islamica per via degli affreschi in cui viene raffigurato Maometto II. L’inviata di Striscia, con un coltello nello zaino, è riuscita ad entrare senza subire controlli di alcun tipo ed è riuscita a raggiungere facilmente anche il Museo degli Argenti, dove si trova il ciclo di affreschi raffigurante Maometto II. La Squaglia ha poi chiesto un incontro con il direttore per parlare del problema della sicurezza, capire a cosa sia dovuta la carenza di controlli e come mai l’ingresso sia ancora sprovvisto di metal detector (quello vecchio è stato rimosso da anni). Ma non ha ottenuto risposte.