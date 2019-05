Questa sera Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.40) torna a parlare dell’ospedale Loreto Mare di Napoli, dove da questa mattina ci sono 94 indagati per assenteismo, di cui 55 agli arresti domiciliari.

Si tratta di un caso molto grave perché, come mostrano i 12 servizi che Striscia la notizia con Luca Abete ha dedicato a questo importante ospedale, dal 2009 al 2016, i pesanti disagi vissuti dai pazienti sarebbero stati provocati anche da decine di assenteisti, i cosiddetti “furbetti del cartellino”. Negli anni si è assistito infatti a gravissime situazioni di sovraffollamento, con numerosi degenti adagiati su barelle ammucchiate nei corridoi per giorni, mancanza di coperte, lenzuola e cuscini per i malati e a lunghissimi tempi di attesa per visite specialistiche e interventi.