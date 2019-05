Continua la serie di ottimi ascolti per Striscia la notizia che ieri, giovedì 25 febbraio, è stato il programma più visto dell’access prime time con 5.651.000 telespettatori e il 20.56% di share, superando di 700.000 telespettatori il competitor di Rai 1. Sul pubblico attivo, il più pregiato e di riferimento per gli investitori pubblicitari, il Tg satirico di Antonio Ricci ha ottenuto il 22.40% di share, 10 punti in più rispetto al competitor di Rai 1. Alle 21.21, lo storico varietà condotto da Ficarra e Picone ha raggiunto picchi di oltre 7 milioni di telespettatori (7.194.058 spettatori), pari al 25.85% di share e al 25.71% di share sul target 15-64 anni.