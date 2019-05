Striscia la notizia, Tapiro d'oro a Paola Egonu

Domani sera a Striscia la notizia, il 25 ottobre alle 20:35 su Canale 5 e sul canale 105 di Sky, Paola Egonu riceverà il Tapiro d’oro per essere stata cancellata dalla pagina pubblicitaria dell'acqua Uliveto dopo il mancato oro della Nazionale italiana, ai mondiali di pallavolo.



Staffelli ha intercettato la pallavolista e, dopo i complimenti, le ha chiesto spiegazioni per «la storia dell’acqua. Abbiamo visto che hanno messo la bottiglia davanti alla sua faccia, ma come è possibile?». Le Egonu ha risposto: «È stato uno sbaglio. Non c’è nessun problema, tanto la squadra tutti la conoscono. E io non mi sono offesa».



L'inviato di Striscia poi le ha domandato della telefonata ricevuta dal ministro dell’Interno: «Sa chi è il ministro?». La Egonu prima ha risposto «non lo so», e dopo il suggerimento di Staffelli, («Matteo Salvini»), ha raccontato: «Ah, certo, dobbiamo andare a salutarlo. Ha detto che sono stata bravissima con tutte le altre». Infine l’inviato di Striscia ha riunito Paola Egonu, Miriam Sylla e Lucia Bosetti e ha sottolineato: «Il Tapiro lo potete dividere tra voi ragazze».