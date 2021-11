Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Luca Abete indaga a Napoli e dintorni, dove le aggressioni ai conducenti degli autobus sono all’ordine del giorno.



Liti per le mascherine non indossate o per fermate extra non concesse, ma anche banalmente la noia, qualsiasi scusa è buona per prendersela con gli autisti: calci, sputi, pietre contro i vetri, litigi a bordo e minacce fanno parte del curriculum di ogni autista di autobus.



L’inviato di Striscia incontra un conducente recentemente vittima di un episodio di violenza assurda: un automobilista indispettito perché non riusciva a superare l’autobus in una strada stretta, quando finalmente ce l’ha fatta ha bloccato il mezzo pubblico, è sceso dall’auto e ha cominciato a minacciare l’autista con offese, sputi, calci.



Un altro uomo e addirittura una donna che teneva in braccio una bambina si sono subito uniti a lui, mentre il conducente riprendeva tutto con il telefonino. «Sono molto scosso», dice l’autista, che durante tutta la scena surreale non ha aperto né la bocca né i finestrini.