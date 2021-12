Questa sera a “Rai Scoglio 24” l’inviato Pinuccio sgancia una vera e propria bomba su Sanremo Giovani, il concorso canoro condotto da Amadeus in cui 12 cantanti si contendono due posti tra i big in gara al Festival di Sanremo 2022 (1-5 febbraio).



Tra i finalisti del programma (l'ultima puntata è prevista in diretta su Raiuno mercoledì 15 dicembre) c’è la cantante Angelica Littamè con “Cazzo avete da guardare”, brano che per regolamento dovrebbe essere inedito ma, come rivelato dal Tg satirico di Antonio Ricci, era in realtà già stato presentato nella trasmissione The Coach della rete televisiva 7 Gold.



Ecco il servizio completo.