Nel nuovo governo guidato da Mario Draghi è rimasta senza poltrona, ma Maria Elena Boschi si consola con il Tapiro d’oro (il secondo della carriera) di Striscia la notizia.



Intercettata da Valerio Staffelli a Roma, la capogruppo alla Camera di Italia Viva spiega: «Mi sono tirata indietro io dalla mischia, ho detto fin da subito che non volevo nessun incarico. Non voglio fare il viceministro e neanche il sottosegretario, quello che mi importa è il bene dell’Italia». In chiusura, la deputata si lascia andare anche a una battuta sul fidanzato, l’attore Giulio Berruti.