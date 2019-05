Questa sera a Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.40) Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d’oro a Massimiliano Fuksas per le sue dichiarazioni sul Nuovo Centro Congressi “Nuvola” di Roma, edificio che ha progettato e che verrà inaugurato dopo un iter travagliato durato quasi diciotto anni. L’architetto, nei giorni scorsi, aveva dichiarato: «Vorrei che la vendessero, e subito, ai tedeschi. Loro sì che la farebbero funzionare. Non ho deciso io il nome Nuvola». Staffelli lo ha raggiunto a Roma per chiedergli spiegazioni e Fuksas ha risposto: «La paura dopo aver finito un progetto è sempre la stessa, dopo due anni se non è utilizzato decade. La base d’asta, solo per l’edificio, era 276.000.000 di euro dieci anni fa, mentre oggi costa 238.900.000 euro. La mia parcella è di 20.000.000 di euro da dividere tra tasse e chi ha lavorato con me».