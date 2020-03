Taylor Mega è finita nuovamente nel mirino dei social. L'influencer si è recata ieri in piazza Duomo a Milano per una manifestazione per la Festa della donna insieme a Jo Squillo.



Le due hanno fatto qualche foto mostrando cartelli in favore dei diritti delle donne insieme a un gruppetto di altre ragazze, tutte dotate di guanti e mascherine.



Nonostante le buone intenzioni, l'iniziativa non è stata troppo apprezzata considerate le nuove disposizioni del Governo in tema di Coronavirus per ridurre i rischi di contagio.



Mentre diversi cantanti e personaggi del mondo dello spettacolo sono ricorsi ai social per suggerire ai loro follower di stare a casa, Taylor Mega e Jo Squillo hanno fatto l'esatto opposto, ritrovandosi però sommerse di commenti negativi.

Non è la prima volta che l'influencer si ritrova nell'occhio del ciclone per un post sul suo profilo Instagram. Già pochi mesi fa, un'altra foto sui social in cui mostrava il dito medio, mentre alle sue spalle si trovava un mezzo della Polizia, aveva scatenato diverse polemiche, culminate in unaper la quale Taylor Mega si era beccata subito un Tapiro d'oro da Valerio Staffelli