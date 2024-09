Le papere di Bisciglia a Temptation Island tra gabbiani, caddy rumorosi, cornacchie ed elicotteri: una chicca firmata Paperissima Sprint

Sorprese e colpi di scena nella prima puntata di Temptation Island, edizione autunno 2024. Riflettori puntati sui nuovi protagonisti della trasmissione in cui un gruppo di tentatori prova a mettere in crisi rapporti di coppia consolidati: c’è Federica che mette in valigia qualche costume sexy all’insaputa di Alfonso e Antonio che si rimangia nientepopodimeno che una proposta di matrimonio fatta a Parigi. Tra richieste imperiose di falò immediati – con le fiamme che servono a “sciogliere” il gelo, oppure no… – le sette coppie di Temptation cominciano a costruire le geometrie dei loro sentimenti nel docu-reality di Canale 5, tra i primi incontri con i single che li accompagneranno e l’accoglienza nei villaggi.

Chi tiene le redini della cavalcata, tra impennate sexy e capitomboli sentimentali? Lui, Filippo Bisciglia, che grazie ad Antonio Ricci e alla squadra degli incorreggibili di Paperissima Sprint ci regala un mare di papere impagabili!

Curiosità: che cos’è questo “pinnettu”?

Se non siete esperti di falò delle fedeltà e affini, forse non sapete come mai durante il programma si parli spesso di “pinnettu“. Il termine si riferisce alla tipica capanna dei pastori della Sardegna centrale. A Temptation Island, che si svolge in zona Santa Margherita di Pula, è il luogo dove i concorrenti si riuniscono per guardare i video dei loro partner. Nella lingua dei reality show è una specie di confessionale.