Giallo nel mondo della musica. Madonna si sta preparando per la performance Live ai prossimi Billboard Music Awards, in onda domani primo maggio. I fan aspettano di ascoltare dal vivo per la prima volta il nuovo singolo "Medellin", in duetto con Maluma. Sui social la popstar ha postato le foto della preparazione della performance tra abiti e coreografie. Ma sotto una di queste foto è apparso un artista italiano con un commento al vetriolo.



Federico Zampaglione dei Tiromancino infatti avrebbe scritto: "Non sei più nei tuoi trent’anni, con tutto il rispetto ma penso che questo look sia inappropriato per una signora di sessant’anni". Da qui il putiferio e i fan di Madonna scatenati contro il cantautore. Poi la questione sembra si sia risolta. Infatti Federico Zampaglione ha specificato: "Leggo di un 'mio' commento negativo su Madonna. Sono fuori Italia e quando è stato scritto, qui era notte fonda. Probabilmente il profilo è stato clonato per lasciare commenti a mio nome e divertirsi. Cerco di far sistemare account... che palle".