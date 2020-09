Bisognerà aspettare ancora un po' perché arrivi in Italia il tanto annunciato vaccino anti-Covid di Oxford. Il gruppo farmaceutico AstraZeneca, che collabora con l'Università inglese, ha annunciato una sospensione globale dei test clinici per il suo vaccino sperimentale contro il coronavirus a causa della comparsa di complicazioni in un partecipante al programma.



Il gruppo ha fatto sapere che il protocollo è scattato di fronte a una reazione anomala e che è stata dunque decisa autonomamente la sospensione per consentire le opportune verifiche da parte di una commissione indipendente.



L'ottimismo del ministro della Salute Roberto Speranza si infrange quindi solo pochi giorni dopo l'annuncio che il tanto atteso vaccino sarebbe stato disponibile in Italia entro l'anno.



Già al Senato e poi alla festa del Fatto Quotidiano, il responsabile del dicastero della Sanità aveva detto: "penso che il traguardo non sia troppo lontano. Il contratto con AstraZeneca prevede le prime dosi a fine anno".