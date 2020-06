Violenze sessuali, assolto in Appello a Bologna Emilio De Tata

È stato assolto con formula piena Emilio De Tata. il medico reggiano accusato di violenze sessuali, truffa aggravata e somministrazione di medicinali guasti o imperfetti ai danni di alcune pazienti che si erano rivolte a lui per trattamenti di "medicina alternativa" (come viene definita dalla comunità medico-scientifica).



A stabilirlo è stata la Corte d'Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza in primo grado del Tribunale di Reggio Emilia del novembre 2014.



Era stato il pm Maria Rita Pantani a fare ricorso in appello chiedendo per il medico di Guastalla una condanna di 9 anni e 6 mesi.



Le indagini che avevano poi portato a processo erano iniziate nel 2009 in seguito ad alcuni servizi in cui Striscia la notizia aveva raccolto le testimonianze di alcune pazienti che avevano poi deciso di sporgere denuncia.



Qui uno dei racconti.