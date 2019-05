Questa sera a Striscia la notizia (canale 5, ore 20.35) Vittorio Brumotti torna nel rione Traiano a Napoli, dopo i servizi andati in onda il 23 e 24 gennaio scorsi, per raccontare il continuo spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo aver raccolto nuove immagini di spacciatori che all’interno di due appartamenti preparavano dosi di droga da vendere, l’inviato del tg satirico si è recato nel quartiere armato di megafono ed è stato nuovamente accolto dai pusher con insulti e lancio di oggetti.

Sul posto sono poi giunti i Vigili del Fuoco e i Falchi, sezione della Squadra Mobile della Polizia, che con Brumotti hanno fatto irruzione e hanno perquisito un bunker del nuovo supermarket della droga a Napoli, smantellando anche il sistema di videosorveglianza: gli spacciatori avevano infatti piazzato numerose microcamere per verificare chi entrava e usciva dall’abitazione.