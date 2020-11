«Sto costruendo il mio sogno per liberare i popoli. Sono forse l’unico imprenditore che non ha l’ambizione di avere un conto miliardario, ma piuttosto di vincere il Premio Nobel per la pace». Sono le commoventi dichiarazioni di Marco Attisani, creatore di “Watly”, il computer termodinamico che – secondo Attisani – sarebbe in grado di «purificare l’acqua, generare elettricità, creare connessione a internet e dissetare il pianeta».



Aspettative miracolistiche, quelle create dello “Steve Jobs dell’Africa”, che negli anni hanno attirato l’attenzione, tra gli altri, dell’attuale ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio e del viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Giancarlo Cancelleri. Tutti a farsi promotori di una macchina tanto visionaria quanto poco reale, dato che realmente in funzione non l’ha ancora vista nessuno!