A Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.40), Valerio Staffelli consegnerà un altro Tapiro d’oro a Francesco Totti. Luciano Spalletti, lunedì scorso, aveva dichiarato ai microfoni del Tg satirico: «Sono arrabbiato con Francesco perché in un quarto d’ora poteva fare due gol e invece ne ha fatto solo uno». Il capitano l’ha preso in parola e ieri sera, contro il Torino, è entrato a quattro minuti dalla fine mettendo a segno una doppietta. Siamo stati subissati da richieste di tifosi romanisti che ci chiedevano di consegnare un altro Tapiro, ’sta volta goleador, a Totti e noi li abbiamo accontentati. Staffelli, intercettato l’attaccante, gli ha chiesto se lui e Spalletti fossero usciti a cena come annunciato, ma il capitano ha risposto: «Non ci siamo incrociati». Quindi l’inviato, raggiunta la casa della coppia, ha dato il Tapiro d’oro anche a Ilary Blasi, che ha detto: «Ieri sera guardavo la televisione, poi mi sono addormentata. Quando ha segnato mi ha svegliata mio figlio. Alla sera faccio fare stretching a Francesco, lo tengo in forma, il suo gol è merito mio. Comunque, sono più emozionata per il Tapiro che per il “ti amo” dopo la sua rete».



