Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) continuano le rivelazioni di Eva Henger sul caso Francesco Monte e marijuana all’Isola dei famosi, dopo che in un esclusivo fuori onda tra lei e l’inviato Max Laudadio andato in onda ieri sera (vai al servizio), aveva svelato per la prima volta come e dove, secondo lei, Monte sarebbe riuscito a procurarsi la marijuana, dove l’avrebbe tenuta nascosta e perché avrebbe deciso di abbandonare il reality, spinto dalla produzione del programma che sarebbe stata al corrente di tutto. Inoltre, la Henger aveva rivelato all’inviato di Striscia i nomi degli altri concorrenti che avrebbero fumato la marijuana e mostra l’immagine, andata in onda su un canale Mediaset, in cui si vedrebbe proprio Francesco Monte mentre fuma. È solo una sigaretta?