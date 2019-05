Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli mette alla prova l’apparato di sicurezza dell’aeroporto internazionale di Linate, mostrando come sia facile eludere tutti i controlli e accedere all’area riservata al personale dello scalo a bordo di un van. L’inviato di Striscia supera senza alcun intoppo tutti gli accessi, oltrepassando le sbarre sollevate senza essere fermato, e arrivando fino alla pista nel momento esatto in cui un aereo sta imbarcando i passeggeri per prepararsi al decollo. Stamattina Staffelli è tornato a Linate e ha attraversato tranquillamente anche la zona carburante, dove è presente una cisterna. Ha quindi cercato di parlare con l’Enac per metterli al corrente di questa grossa falla nel sistema di sicurezza e anti-terrorismo dell’aeroporto, ma nessuno ha voluto incontrarlo.