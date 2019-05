Sullo scandaloso arbitraggio di De Martino insinua il dubbio che gli possa essere stato suggerito dal capo progetto sull’Isola



Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli mostrerà a Stefano Bettarini, ex inviato dell’Isola dei famosi, le immagini della prova per “il mejor” tra Alessia Mancini e Jonathan. Stefano De Martino, che quest’anno ha preso il posto proprio di Bettarini, ha assegnato la vittoria – sbagliando – alla Mancini, e infatti l’ex inviato è categorico: «Sarebbe stato giusto rifare la prova. Il giudice può intervenire, bisogna avere autorevolezza e bisogna avere la personalità per poterlo fare». E sull’errore evidente di De Martino insinua un dubbio: «Magari gli può essere stato detto qualcosa dalla regia, perché comunque lui è in collegamento con l’autore, con il capo progetto...».