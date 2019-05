Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.40) Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d’oro a Emilio Fede dopo che il pm di Milano, Silvia Perrucci, ha chiesto la condanna a 4 anni e 9 mesi di carcere per la vicenda dei fotomontaggi e dei presunti ricatti ai vertici di Mediaset, quando l'allora direttore del Tg4 venne licenziato. A Staffelli che lo ha intercettato a Milano, l’attapirato Fede ha detto: «Innanzitutto: che figura di m…! Non è possibile. Mi scoccia molto quando si fanno nomi e si mettono in mezzo persone che non c’entrano niente. La storia delle foto truccate? Mai esistita. Nessuno ha mai visto quelle foto, non esistono. La stessa azienda non si è costituita parte civile. Poi un’altra cosa grave: il pm ha il diritto di formulare l’accusa, dopodiché si deve aspettare un mese per avere la sentenza. Intanto però sui giornali scrivono… ma che cosa?». Infine, a proposito del licenziamento da Mediaset: «È vero, sono stato allontanato, ma sa perché? Lo hanno detto anche in tribunale: “Lo abbiamo mandato via, cacciato, perché lui amava talmente tanto il Tg4 che non lo avrebbe mai mollato”. Sono andato via da Mediaset senza prendere un euro».