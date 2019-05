«A OGNUNO PUÒ SCAPPARE UNA MEZZA IMPRECAZIONE»

A Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.40), Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d’Oro a Giovanni Trapattoni per essersi lasciato scappare una parolaccia durante la telecronaca dell’amichevole Germania-Italia di martedì scorso.

L’ex ct della nazionale, intercettato a Cusano Milanino (MI), a casa sua, ha detto: «Io sono così, sono genuino. Penso che a ognuno ogni tanto possa scappare una mezza imprecazione».

In merito alle voci sulla possibile interruzione della sua collaborazione con la Rai, che potrebbe tagliarlo dai commentatori in vista dei prossimi campionati europei, Trapattoni ha dichiarato: «Vedremo, se continuerò mi atterrò a certe regole» e ha negato di ricevere un alto compenso, ma solo un rimborso spese: «Lo faccio per passione».