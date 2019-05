Questa sera a Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.40) Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d’oro a Marracash e Gué Pequeno per la “guerra tra rapper” dei giorni scorsi, dopo le dichiarazioni rilasciate ieri da Fedez al microfono di Valerio Staffelli (VIDEO). «Lo dedico a tutti gli invidiosi. Però sai quanti dischi vendo? Dovevi darmelo di platino, di diamanti!» ha commentato Marracash, strigendo tra le mani il Tapiro d’oro. «Ero troppo frustrato per non avere ancora un Tapiro… ora, grazie a Pinocchio [Fedez ndr], ce l’ho. Grazie!». Marracash ha poi commentato la “guerra” a colpi di video e hashtag sui social network con Fedez: «Alla sfilata, tra me e lui, non è successo niente. Solo che poi, come purtroppo spesso fa, ha inventato questa cosa. A lui vorrei dire questo, visto che ci accusa di essere invidiosi: non è che se uno non va sull’uovo di Pasqua, non si fa i trasferelli, non piange in tight e non fa una fiction in tv, è un frustrato. Io sono ben contento di non fare questa roba qua. Nell’intervista al Corriere abbiamo solo detto: non siamo quella roba là. Noi siamo contenti, il nostro disco è un successo». Staffelli ha infine chiesto ai due rapper se considerano risolta la questione ma Gué Pequeno, poco convinto, si è limitato a rispondere: «Il mio primo Tapiro, mi farò una collana d’oro per andare al concerto di Pinocchio!».