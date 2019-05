A Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.40) Valerio Staffelli tenterà di consegnare il Tapiro d’oro a Mauro Icardi, vittima di una rapina a mano armata da parte di due malviventi che gli hanno portato via il suo Hublot Spirit of Big Bang da 29mila euro, mentre parcheggiava in viale Elvezia a Milano. Questo, probabilmente, per via dell’abitudine del bomber di condividere sui social network le foto dei suoi acquisti di lusso. L’attapirato Icardi, rincorso da Staffelli fino ai cancelli de La Pinetina di Appiano Gentile, dove l’argentino si stava recando per gli allenamenti, si è rifiutato di abbassare il finestrino davanti ai ripetuti tentativi del tapiroforo di consegnargli il premio.

Vedi servizio