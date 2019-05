Questa sera a Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.40) la cantante Noemi riceverà il primo Tapiro d’oro perché la sua canzone sanremese “La borsa di una donna”, scritta per lei da Marco Masini, secondo alcuni giornalisti ricorda in diversi punti quella di Giorgio Faletti, “Nella borsa di una donna”. A Valerio Staffelli, che l’ha intercettata a Sanremo, l’attapirata Noemi ha spiegato: «La mia canzone è plagiata, non lo sapevate? A noi non importa niente del regolamento, quando le cose sono belle, sono belle. Forse Faletti e Masini hanno avuto la stessa musa ispiratrice». A proposito di Giorgio Faletti, poi, Noemi ha dichiarato: «È stato un grande artista, in tutto quello che ha fatto: quando ha scritto le canzoni, quando ha scritto i libri, quando ha fatto musica. Mi sembra una bellissima stella a cui guardare». La cantante romana ha infine espresso la sua felicità per questo primo Tapiro d’oro: «È bellissimo, è uno dei simboli della mia generazione. Sono cresciuta con i Tapiri di Striscia e sono contenta di averne uno tutto per me».