Questa sera a Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.40) Raffaella Carrà riceverà il Tapiro d’oro perché ieri, durante la diretta di The Voice of Italy, ha dato per morto Bob Dylan, confondendolo con Bob Marley, cui ricorreva il 35esimo anniversario dalla morte. Infatti, la Raffa Nazionale, dopo l'esibizione di un concorrente che ha interpretato il brano “Like a Rolling Stone” del cantautore americano, ha detto: «Oggi è un giorno molto particolare, perché sono 35 anni che è morto Bob Dylan». Intercettata a Milano da Valerio Staffelli, che oltre al Tapiro le ha portato un mazzo di fiori, ha dichiarato: «Ho sbagliato. L’ho confuso con Bob Marley. Io fra i “Bob” non capisco più niente. E dove mettiamo Bob Sinclar? Però Bob Dylan mi ha inviato un tweet in cui mi ha scritto di non preoccuparmi perché è stato molto divertente. Mi ha ringraziato perché gli ho allungato la vita».