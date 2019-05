A Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.40) Ignazio Marino riceverà il Tapiro d'oro per la bufera di polemiche che lo ha investito negli ultimi mesi, culminata con le dimissioni da Sindaco di Roma. Valerio Staffelli, che ha intercettato Marino a Roma, gli ha detto: «Signor Sindaco, lo prenda il Tapiro, è gratis, non deve neanche presentare lo scontrino. È riuscito a far arrabbiare tutti, la sinistra, la destra, il Papa, ma come ha fatto?». Ma il Sindaco dimissionario è scappato via in auto.

