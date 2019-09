Andy Milo, all’anagrafe Andrea Franzon, è finito in manette per aver picchiato la fidanzata. E ora rischia grosso.



L’ex ballerino e pop star, balzato agli onori della cronaca nel 2018 per una canzone di successo, ormai è più famoso per la sua collezione di reati che non per la sua vena “artistica” (semmai ce ne fosse stata una).



Il 34enne è stato arrestato dopo la denuncia della fidanzata, al suo fianco da 4 anni. Un periodo lungo di violenze psicologiche e fisiche, cui la donna ha finalmente voluto mettere fine, al culmine dell’ennesima lite finita con le botte.



È stata lei stessa infatti a chiamare i Carabinieri, che arrivati nell’appartamento di Copparo, nel ferrarese, hanno potuto appurare il suo stato di choc e le lesioni appena subite. Lui era ancora in casa. Ora dovrà affrontare le accuse di maltrattamenti in famiglia, stalking, lesioni personali e minacce.



Che Andy Milo non fosse uno stinco di santo era già chiaro a molti. Il sedicente ballerino, più dedito alla ricerca di facili soldi e celebrità che a coltivare la sua passione per la danza, era già finito sotto la nostra lente di ingrandimento lo scorso maggio, quando era stato pizzicato dalla nostra Chiara Squaglia per un caso di tentata estorsione.



Franzon, infatti, pubblicava annunci su un sito di incontri sessuali. Un nostro segnalatore che aveva sfortunatamente risposto si era ritrovato sommerso di minacce e messaggi in cui gli venivano chiesti soldi per non rivelare alla famiglia e ai colleghi che partecipava a incontri sessuali, accompagnando i ricatti alle peggiori offese immaginabili.