«Si può sempre scegliere se raccontare una storia in maniera discreta e responsabile oppure in modo sfacciato e privo di tatto». Comincia così lo sfogo di Luca Argentero, “attapirato” dopo che 2 importanti settimanali hanno pubblicato – senza il consenso – degli scatti riconoscibili della figlia di 5 mesi che l’attore ha avuto con la compagna Cristina Marino.



Raggiunto dall’inviato di Striscia la notizia Valerio Staffelli, Argentero non risparmia qualche frecciatina ai direttori delle due testate: «Perché sul web hanno pixelato maggiormente la foto rispetto a quella pubblicata sul cartaceo? Questo dimostra la malafede e che per loro l’importante è che qualcosa appaia, che si venda una copia in più».



Il servizio completo sarà trasmesso questa sera all’interno del tg satirico di Antonio Ricci.



