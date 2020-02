Antonella Elia aggredisce Valeria Marini al Grande Fratello

È rissa tra Antonella Elia e Valeria Marini al GF VIP.



Ecco cosa è successo. Pochi minuti fa nella casa del Grande Fratello la situazione si è scaldata. La Elia ha avuto uno scatto d’ira e ha dato uno spintone alla Marini. A fare infuriare la showgirl sembra essere stato il gesto della Marini di rivolgerle il crocefisso contro.



Stando alla versione dell’ex di Non è la Rai, infatti, non sarebbe la prima volta che i coinquilini hanno atteggiamenti di questo genere nei suoi confronti: “Mi vengono a sbattere in faccia il crocifisso, bisogna rispettare i valori della religione”, ha detto facendo riferimento a un altro episodio accaduto con Fernanda Lessa.



“Mi ha messo le mani addosso. (…) Mi hai dato una botta nel seno” ha affermato Valeria, “non hai sentito niente, hai tutta plastica” è stata risposta di Antonella.



Le due vengono fermate grazie all’intervento degli altri concorrenti che le separano prima che la situazione degeneri.



Quali saranno le conseguenze di questo comportamento? La Elia verrà squalificata dalla casa del Grande Fratello Vip come invocato a gran voce dalla Marini?