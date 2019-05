Pinuccio torna a parlare degli appalti in Puglia. In questi giorni si devono rinnovare le autorizzazioni per la centrale termoelettrica di Massafra alimentata a rifiuti. Nella gestione dei rinnovi è però coinvolto un dirigente provinciale già condannato per tentato abuso d’ufficio e che dunque non potrebbe ricoprire quel ruolo. Nonostante questo, Martino Tamburrano, Presidente della Provincia di Taranto, ha confermato la legittimità del dirigente.