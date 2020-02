Alla fine questo Festival di Sanremo 2020 lo vince Diodato. E menomale, perché il cantautore è quello che mette d’accordo tutti: critica, giornalisti e telespettatori (anche se colo solo televoto avrebbe vinto Gabbani).



Così forse all’indomani della chiusura della kermesse ci sarà almeno una cosa su cui non ci saranno polemiche. Perché invece, per il resto, neanche l’ultima serata del Festival, quella in cui in genere la si butta un po’ in caciara, è stata scevra di arrabbiature e offese.



Ma perlomeno stavolta non dovrebbe essere colpa di Amadeus. Il premio per la figuraccia questa volta va a Sky Tg24, che pochi minuti dopo la chiusura del televoto, mentre tutta Italia doveva sorbirsi il cazzeggio di Fiorello e l’ultimo siparietto della Leotta, annuncia la vittoria di Diodato tra le notizie dell’Ultim’ora.

In sala stampa scoppia il malumore, visto che ai giornalisti, cui era stata preannunciata la notizia per poter mandare in stampa i giornali, era stato imposto l'embargo per consentire allo show di andare avanti.



E invece – tadaaan! – il tg di Sky annuncia che a vincere è proprio Diodato.



La lite tra Fiorello e Tiziano Ferro

Mentre, il canale rimuove subito la notizia e manda una nota alla sala stampa: "Nessuna notizia sul vincitore era arrivata in anticipo a Sky ma erano stati preparati i tre titoli con i nomi dei tre finalisti, per essere pronti al momento dell'annuncio, e per errore uno dei tre, quello con la notizia della vittoria di Diodato, è stato trasmesso".Al di là delle polemiche dell’ultim’ora, però, non si può certo dire che questo Festival di Sanremo 2020 sia stato rilassante per gli addetti ai lavori. Se l’intenzione era quella di rendere la, Amadeus &Co ci sono riusciti in pieno, loro malgrado a volte.Ecco i momenti salienti andati in scena all’Ariston (ma anche fuori).I tempi dilatati del Festival hanno fatto innervosire molti. Tra questi anche un sempre entusiasta Tiziano Ferro, cui è toccato esibirsi all’1 passata e che finito il medley ha ironizzato con Amadeus sulla possibilità di accelerare le cose nei giorni successivi al grido di #fiorellostattezitto. Apriti cielo. Fiorello se la prende e il povero conduttore si ritrova a dover fare da paciere per due giorni, finché finalmente arriva il chiarimento sugellato da tanto di bacio in mondovisione.