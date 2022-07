Quindici bici elettriche sono state sequestrate dai Carabinieri durante un servizio congiunto a Torre del Greco e Torre Annunziata, vicino Napoli. Nell’effettuare i controlli, oltre ai sequestri, i carabinieri hanno effettuato 51 sanzioni per una somma di 53mila euro.



Gli incentivi statali hanno permesso ai cittadini italiani di possedere dei veri e propri veicoli green, così da contrastare l’inquinamento ambientale prodotto dai mezzi a benzina. In alcuni casi, però, sono state alterate le caratteristiche tecniche di queste bici, modifiche che spingono a velocità elevate, così da diventare dei veri e propri scooter. L’alterazione dei mezzi, consentirebbe ai “ciclisti” di girare la manopola dell’acceleratore come avviene per i tradizionali scooter, senza dover pedalare.



Striscia la notizia è stata tra i primi a puntare i riflettori sul tema: in un servizio del 2019 il nostro Luca Abete denunciava già questi illeciti.