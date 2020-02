Non c’è pace per il Ministero dei trasporti in fatto di seggiolini antiabbandono. Dopo il caos che è seguito all’entrata in vigore della norma, il dicastero governato da Paola De Micheli ha una nuova gatta da pelare: il sito per prenotare il bonus per l’acquisto dei dispositivi da installare ai sediolini è andato in tilt.



Si tratta della piattaforma www.bonuseggiolino.it, gestita dalla Sogei, che non ha retto all’assalto degli utenti. Provando ad accedere infatti è subito evidente come il sito ci metta decisamente troppo tempo a caricare; in alcuni casi è proprio impossibile accedere.



Dal Ministero però si giustificano: “Abbiamo differenziato gli accessi. Oggi il sito è dedicato agli esercizi, da domani 21 febbraio sarà attivo per tutti”.



La legge che sancisce l’obbligo di dotarsi dei seggiolini provvisti di dispositivi antiabbandono è entrata in vigore il 7 novembre scorso e riguarda bambini di età inferiore a 4 anni. In seguito alle difficoltà riscontrate dai negozianti, che non avevano avuto il tempo di rifornirsi, il governo ha concesso una sorta di periodo di transizione assicurando che le multe partiranno soltanto dal prossimo 6 marzo.



In seguito al caos che era generato allo scoccare dell’entrata in vigore della norma il nostro Valerio Staffelli aveva omaggiato il ministro De Micheli del meritato Tapiro d’oro.