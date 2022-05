La situazione borseggiatori a Milano diventa ogni giorno più grave, come documentato negli ultimi mesi da Valerio Staffelli. Dopo i servizi di Striscia nelle metropolitane milanesi, l’associazione di volontariato City Angels Italia ha deciso di entrare in azione con un vero e proprio servizio antiborseggio.



I volontari, riconoscibili dalla maglia rossa e dal basco blu, hanno pensato fosse necessario intervenire per cercare di contenere questo fenomeno ormai dilagante. In una foto pubblicata sui social dell’associazione viene mostrato come stiano cercando di tenere d’occhio delle possibili borseggiatrici, sulla linea verde M2.