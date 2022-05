Questa sera a Striscia la notizia nuova missione di Vittorio Brumotti per segnalare le piazze italiane della droga. L’inviato del tg satirico, dopo aver ricevuto numerosissime richieste di intervento da parte di residenti, torna a Rogoredo, dove il famigerato “boschetto” è stato bonificato. Ma poco più in là, oltre i binari di una delle ferrovie più trafficate e quindi pericolose d’Italia, scopre una piazza di spaccio con tantissimi clienti.



Qui sono in vendita droghe di ogni genere: per acquistarle ci si mette in fila come in mensa. Le telecamere nascoste del Tg satirico riprendono scene che sembrano fiction e invece sono la realtà della periferia milanese oggi. È un luogo pericolosissimo, in cui si aggirano spacciatori armati di bastoni e machete. Che però scompaiono quando Vittorio Brumotti torna in bicicletta: rimangono solo i clienti, cha camminano avanti e indietro barcollanti e vengono identificati dalle forze dell’ordine chiamate dall’inviato di Striscia.



Il servizio sarà trasmesso stasera a Striscia la notizia.