Buon compleanno a Pino Campagna: dalla Puglia al bancone di Striscia!

Oggi, 15 ottobre 2025, compie gli anni Pino Campagna. Il comico pugliese ha debuttato dietro al bancone di Striscia nella stagione 2004-2005, in coppia con Pino Insegno, durante la celebre conduzione “in multiproprietà”. In totale, i due “Pini” hanno condotto 3 puntate ricche di gag e risate: l’esordio fu il 21 aprile 2005 con Loredana Lecciso, mentre nelle puntate del 16 e 17 maggio vennero affiancati da Flavia Vento.

Per festeggiare come si deve, ecco una clip con alcuni dei momenti più esilaranti della sua conduzione del tg satirico.

Pino Campagna: dal cabaret a Zelig, fino al bancone di Striscia

Attore, cabarettista e comico, Pino Campagna è noto per la sua comicità travolgente e per i suoi tormentoni diventati cult, come il celebre “Papi, ci sei? Ce la fai? Sei connesso?”. Nato a Foggia, ha iniziato la sua carriera nei teatri e nei cabaret pugliesi, approdando poi al successo nazionale con Zelig.

Oltre alla televisione, ha recitato in film e fiction, dimostrando grande versatilità e talento anche come attore. Nel corso della sua carriera ha portato in scena spettacoli in tutta Italia, sempre con la sua inconfondibile energia e ironia.

Tanti auguri, Pino!